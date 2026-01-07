Президент України Володимир Зеленський прибув до Кіпру, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Відомо, що у Зеленського заплановано зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, архієпископом Кіпру Георгієм, а також спільна зустріч президентів з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.