Інтерфакс-Україна
Події
09:41 07.01.2026

Зеленський прибув до Кіпру

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський прибув до Кіпру, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Відомо, що у Зеленського заплановано зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, архієпископом Кіпру Георгієм, а також спільна зустріч президентів з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Крім того, Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Теги: #зеленський #кіпр

