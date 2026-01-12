На Кіпрі поліція була залучена до розслідування смерті дипломата РФ та зникнення ексСЕО "Уралкалію" – ЗМІ

Кіпрська влада була залучена до розслідування смерті високопоставленого співробітника посольства Росії в Нікосії та зникнення колишнього генерального директора одного з найбільших у світі виробників калійних добрив "Уралкалій", пише кіпрське видання Philenews.

За його даними, посольство Росії на Кіпрі в понеділок офіційно оголосило про смерть одного зі своїх посадовців А.В. Панова.

У короткій заяві, опублікованій у понеділок, посольство назвало смерть Панова 8 січня "глибоко особистою трагедією" та підтвердило, що місія зараз координує дії з "компетентними кіпрськими органами влади" щодо репатріації його останків.

Як йдеться у публікації, за даними джерел, дипломата 8 січня знайшли мертвим у його кабінеті. Кіпрську владу повідомили через кілька годин після знахідки. Коли поліція прибула до посольства, їй не дозволили увійти до будівлі. Тіло було передано офіцерам у внутрішньому дворику приміщення.

Поліція запросила доступ для проведення обшуків на місці події в кабінеті загиблого, але запит було відхилено, пише видання. Співробітники посольства повідомили поліції, що російський чиновник покінчив життя самогубством і залишив записку, але лист не був переданий кіпрській владі. Посольство заявило, що лист буде надіслано до Москви.

Пізніше поліція повідомила про закриття справи після розтину та виключила можливість злочину.

Крім того, поліція Кіпру продовжує пошуки 56-річного бізнесмена Владислава Баумгертнера, колишнього гендиректора "Уралкалію", про зникнення якого повідомили в його резиденції в Піссурі (Кіпр) 7 січня 2026 року. При цьому Philenews зазначає, що Баумгертнер свого часу був в центрі дипломатичної кризи між Москвою та Мінськом, а також в період напруженості між Республікою Кіпр та Російською Федерацією. Нікосія нещодавно заявила про "організовану гібридну атаку" російських дезінформаційних мереж після витоку зманіпульованого відео, спрямованого проти адміністрації президента Кіпру.

Пошукова операція розпочалася 10 січня в Піссурі, районі Лімассола - останньому місці, де було зафіксовано сигнал його телефону. В пошуках беруть участь поліцейські підрозділи, служби цивільної оборони та добровольці, зосереджена на крутому, нерівному прибережному районі після того, як сигнал мобільного телефону Баумгертнера востаннє було відстежено до скель поблизу Піссурі.