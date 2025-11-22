Інтерфакс-Україна
22:44 22.11.2025

Поліція Кіпру розшукує підозрюваних у зв'язку зі спробою викрадення колишнього міністра енергетики України - ЗМІ

Поліція Ларнаки (Кіпр) розшукує трьох підозрюваних у зв'язку зі спробою викрадення колишнього міністра енергетики України, повідомляють кіпрські ЗМІ.

Згідно з їх інформацією, увечері 20 листопада у Ларнаці було скоєно напад на 51-річного українця, який, за його словами, приблизно десять років тому обіймав посаду міністра енергетики.

Як передає fastforward, інцидент стався близько 19:20 у четвер ввечері в туристичному районі Орокліні. Чоловік був удома з 36-річною жінкою та її 72-річним батьком, коли вони помітили підозрілий комерційний фургон, припаркований біля будинку. Усередині перебували троє осіб.

За словами заявника, він та 72-річний чоловік підійшли до автомобіля, щоб запитати пасажирів, чому вони тут. Коли вони наблизилися, троє чоловіків у масках нібито напали, намагаючись силою затягнути його до фургона. Обидва мешканці чинили опір, що спонукало нападників втекти пішки, покинувши автомобіль на місці події. І 51-річний, і 72-річний чоловік отримали легкі травми.

Невдовзі після цього поліцейські виявили покинутий фургон з номерними знаками, що належали іншому транспортному засобу. Усередині правоохоронці знайшли пістолет із порожнім магазином

Справа привернула особливу увагу через серйозність звинувачень та статус потерпілого.

Джерело: https://fastforward.com.cy/policy/former-ukrainian-minister-kidnapping-larnaca

https://en.politis.com.cy/social-lens/969932/attempted-kidnapping-of-ex-ukrainian-minister-shakes-oroklini

https://cyprus-mail.com/2025/11/21/attempted-kidnapping-under-investigation-in-larnaca

Теги: #ексміністр #викрадення #кіпр

