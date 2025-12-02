Інтерфакс-Україна
Події
06:47 02.12.2025

У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

1 хв читати

Невідомі викрали близько 20 000 набоїв німецької армії (Бундесверу) з вантажівки цивільного транспортного підприємства, повідомляє Spiegel.

За інформацією відомства, водій вантажівки, яка перевозила боєприпаси для армії, залишив транспортний засіб на незахищеній парковці в промисловій зоні поблизу міста Бург неподалік Магдебурга в ніч з понеділка на вівторок.

"Ми ставимося до крадіжки дуже серйозно, адже така амуніція не повинна потрапляти в чужі руки", – заявила речниця Міністерства оборони виданню.

За попередніми даними, викрадено близько 10 000 набоїв бойової для пістолетів, 9 900 навчальних (маневрових) набоїв для штурмових гвинтівок та димові боєприпаси. Військові зазначають, що навчальні боєприпаси не є бойовими.

Німецька армія спільно з місцевою поліцією розслідує обставини інциденту. Військові вважають, що випадковий розбій малоймовірний, і припускають, що злочинці могли спостерігати за перевезенням і скористалися моментом, коли вантажівка зупинилася в Бурзі.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/burg-bei-magdeburg-fast-20-000-schuss-munition-aus-transporter-fuer-die-bundeswehr-gestohlen-a-c7e21434-111d-497a-ad77-e8325f5b42a9

Теги: #німеччина #озброєння #викрадення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 01.12.2025
Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

19:06 30.11.2025
Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

Німеччина надасть Україні додаткові €170 млн на зміцнення енергосистеми взимку – Свириденко

06:39 29.11.2025
Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

Німеччина фіксує рекордну кількість випадків спостереження безпілотників над військовими базами

21:38 28.11.2025
Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

Сибіга привітав рішення Бундестагу збільшити підтримку України до 11,5 млрд євро на 2026 рік

21:47 27.11.2025
Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

Лубінець закликав Німеччину забезпечити неупереджене розслідування та контроль за дотриманням прав українця Кузнєцова

17:58 26.11.2025
Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

Мерц у Бундестазі: Підтримка України буде збільшена до EUR11,5 млрд у 2026р. – ЗМІ

00:38 24.11.2025
Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

Європейська переговорна позиція має бути достатньо сильною щоб спонукати Росію до переговорів - Мерц

22:44 22.11.2025
Поліція Кіпру розшукує підозрюваних у зв'язку зі спробою викрадення колишнього міністра енергетики України - ЗМІ

Поліція Кіпру розшукує підозрюваних у зв'язку зі спробою викрадення колишнього міністра енергетики України - ЗМІ

21:10 21.11.2025
Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

Мерц обговорив з Трампом план мирного урегулювання для України та домовився про наступні кроки

06:38 21.11.2025
Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

Німеччина збільшує військову підтримку України на 3 млрд євро у наступному році - Глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

2 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фон дер Ляєн: ЄС готує нові санкції проти Білорусі через загострення ситуації на кордоні з Литвою

Українські аудіогіди впроваджують у 15 музеях Парижа

Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти Urals у листопаді через санкції США - ЗМІ

Прем’єр Ірландії зустрів Зеленського та першу леді в Дубліні: Підтримка народу України залишається непохитною

Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки - Генштаб

Літак Зеленського здійснив посадку в Ірландії

Перша леді України та французькі високопосадовці обговорили повернення дітей у межах Bring Kids Back UA

Білий дім: Ми оптимістично оцінюємо переговори щодо завершення війни в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА