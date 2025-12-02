У Німеччині викрали близько 20 тисяч набоїв німецької армії - ЗМІ

Невідомі викрали близько 20 000 набоїв німецької армії (Бундесверу) з вантажівки цивільного транспортного підприємства, повідомляє Spiegel.

За інформацією відомства, водій вантажівки, яка перевозила боєприпаси для армії, залишив транспортний засіб на незахищеній парковці в промисловій зоні поблизу міста Бург неподалік Магдебурга в ніч з понеділка на вівторок.

"Ми ставимося до крадіжки дуже серйозно, адже така амуніція не повинна потрапляти в чужі руки", – заявила речниця Міністерства оборони виданню.

За попередніми даними, викрадено близько 10 000 набоїв бойової для пістолетів, 9 900 навчальних (маневрових) набоїв для штурмових гвинтівок та димові боєприпаси. Військові зазначають, що навчальні боєприпаси не є бойовими.

Німецька армія спільно з місцевою поліцією розслідує обставини інциденту. Військові вважають, що випадковий розбій малоймовірний, і припускають, що злочинці могли спостерігати за перевезенням і скористалися моментом, коли вантажівка зупинилася в Бурзі.

Джерело: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/burg-bei-magdeburg-fast-20-000-schuss-munition-aus-transporter-fuer-die-bundeswehr-gestohlen-a-c7e21434-111d-497a-ad77-e8325f5b42a9