Трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе прибув в Україну

Фото: https://www.facebook.com

Трансформатор від теплоелектростанції Райнгафен-Карлсруе (Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe) прибув в Україну, повідомили у посольстві Німеччини в Україні.

"Трансформатор від електростанції міста Карлсруе вже в Україні. Він допоможе стабілізувати електропостачання на тлі триваючих атак Росії на українську енергосистему. Цей трансформатор передала теплоелектростанція Райнгафен-Карлсруе (Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe)", - йдеться у повідомленні.

В Україну трансформатор доставили завдяки підтримці GIZ Ukraine. Німецько-українське енергетичне партнерство реалізується GIZ за дорученням Уряду Німеччини.