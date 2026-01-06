Інтерфакс-Україна
Події
22:33 06.01.2026

Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

2 хв читати

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доручив перевірити навчальні заклади, згадані у розслідуванні "Слідство.Інфо" про підпільну проросійську школу у Києві.

"Журналісти "Слідства.Інфо" виконали важливу й принципову роботу. Переконаний, що викриті ними факти вимагають негайної, жорсткої і публічної реакції. Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні. Усі згадані факти мають бути ретельно перевірені", - написав Лісовий в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання.

"Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності", - зазначив міністр.

Лісовий додав, що сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", на четвертий рік повномасштабної війни – ситуація, яка не має жодних пояснень.

"У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим – це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть", - підкреслив він.

Раніше "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі.

Журналістка проєкту перевтілилася у жінку, яка намагається прилаштувати дитину родички до цієї школи московського патріархату.

"Це допомогло розговорити директорку, яка ще нещодавно збиралася переїхати до Росії, а потім вирішила створити осередок "руского міра" у серці столиці. У підпільній школі, яку тут називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. І директорка, і вчителі, і батьки дітей, з якими спілкувалася наша журналістка, говорять російською, нахвалюють Радянський Союз та зневажають все українське", - повідомила в Facebook журналістка Анна Бабінець.

Вона додала, що, як з’ясували журналісти, дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

"А насправді діти щоранку йдуть до церковної школи, де їхні голови наповнюють піснями Грєбєнщікова та Ариметикою 1966 року", - додала вона.

Джерело: https://www.facebook.com/oksenlisovyi/posts/pfbid02drwFvyoWo7gQgNkJKFUe991rYYNJywN5XVthtFHrckAn9ptoSpBb1TcpCZr4vSrxl?rdid=6lY06VidNBopCfd5

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5160266127531286&id=100006438502922&rdid=0VlywRbG55jprwjT#

Теги: #київ #розслідування #підпільна #школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:37 06.01.2026
Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

Експертиза оцінила збитки Києва через незбудоване метро на Виноградар у 2,3 млрд грн – Київський метрополітен

11:27 06.01.2026
Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовувати пожежу в столиці

09:35 06.01.2026
Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

Гід на січень - 2026: концерти, шоу та виставки, на які варто піти в Києві

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

16:14 05.01.2026
БЕБ підозрює службовців порту "Південний" у змові з ДСЗ та ВКП "Тако" для завищення ціни закупівлі обладнання

БЕБ підозрює службовців порту "Південний" у змові з ДСЗ та ВКП "Тако" для завищення ціни закупівлі обладнання

13:01 05.01.2026
Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

Повідомлено про підозру посадовцю "Київтеплоенерго", який керував роботами на ділянці, де дівчина впала в окріп

08:20 05.01.2026
Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

Уже четверо постраждалих у Києві, двоє у важкому стані - мер

07:31 05.01.2026
Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

Троє постраждалих та один загиблий через нічну атаку столиці - МВС

03:39 05.01.2026
Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

Унаслідок ворожої атаки постраждала жінка в одному з районів Києва

14:25 04.01.2026
Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

Мати з дитиною постраждали через пожежу у Києві – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

У Парижі підписано спільну декларацію усіх країн Коаліції охочих та тристоронні декларація Франції, Британії та України - Зеленський

Зеленський: США готові працювати щодо моніторингу

Оприлюднено заяву Коаліції охочих "Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні" - ми готові взяти зобов’язання гарантій для України

ОСТАННЄ

Мерц дав зрозуміти, що німецьких військ на українській землі поки що не буде - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Чехія не направлятиме своїх солдатів до України, а ініціатива щодо боєприпасів може бути продовжена, якщо її профінансують інші держави - Бабіш

Велика Британія та Франція створять "військові центри" по Україні після припинення вогню – прем’єр Британії

Туск: я все ще скептично ставлюся до намірів Росії, потрібно чинити на них сильний тиск

У Парижі домовилися, що мають бути сильні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України, зокрема від США - Мерц

Віткофф: Ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, Трамп рішуче їх підтримує. Ми близькі до завершення міцної угоди про процвітання

Зеленський: Росія не вкладається в дипломатів на 100%, але тільки тому, що розраховує на удари по українській інфраструктурі

Делегації України та США проведуть ще одну зустріч ввечері - Віткофф

Кушнер про зустріч у Парижі: Це не означає, що ми відразу укладемо мир, але мир був би неможливий без прогресу, досягнутого сьогодні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА