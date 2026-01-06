Лісовий про викриття підпільної проросійської школи в Києві: ДСЯО невідкладно почне перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий доручив перевірити навчальні заклади, згадані у розслідуванні "Слідство.Інфо" про підпільну проросійську школу у Києві.

"Журналісти "Слідства.Інфо" виконали важливу й принципову роботу. Переконаний, що викриті ними факти вимагають негайної, жорсткої і публічної реакції. Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні. Усі згадані факти мають бути ретельно перевірені", - написав Лісовий в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що окремо і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання.

"Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності", - зазначив міністр.

Лісовий додав, що сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", на четвертий рік повномасштабної війни – ситуація, яка не має жодних пояснень.

"У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим – це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть", - підкреслив він.

Раніше "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі московського патріархату у Голосіївському районі.

Журналістка проєкту перевтілилася у жінку, яка намагається прилаштувати дитину родички до цієї школи московського патріархату.

"Це допомогло розговорити директорку, яка ще нещодавно збиралася переїхати до Росії, а потім вирішила створити осередок "руского міра" у серці столиці. У підпільній школі, яку тут називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. І директорка, і вчителі, і батьки дітей, з якими спілкувалася наша журналістка, говорять російською, нахвалюють Радянський Союз та зневажають все українське", - повідомила в Facebook журналістка Анна Бабінець.

Вона додала, що, як з’ясували журналісти, дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

"А насправді діти щоранку йдуть до церковної школи, де їхні голови наповнюють піснями Грєбєнщікова та Ариметикою 1966 року", - додала вона.

