Події
21:19 06.01.2026

Віткофф після зустрічі "Коаліції охочих": Досягли значного прогресу, обговорення питання територій продовжаться

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відзначив значний прогрес у мирних зусиллях після зустрічі "Коаліції охочих", та додав, що питання щодо територій продовжаться.

"Сьогоднішня зустріч була важливою, і ми вважаємо, що досягли значного прогресу. Ми чули, як президент Зеленський та інші люди тут говорили про територіальні варіанти. Це буде найважливіше питання, і ми продовжимо ці обговорення. Сподіваємося, ми зможемо зустрітися або досягти певних компромісів щодо цього", - сказав він після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі у вівторок.

Водночас Віткофф додав, що "ми тут, щоб бути посередниками та допомагати в мирному процесі, і ми готові зробити все необхідне, щоб досягти цього".

"Президент Трамп твердо, палко вірить, що ці вбивства мають припинитися, що різанина має припинитися, і ми всі тут налаштовані бути частиною цього", - заявив Віткофф.

Теги: #зустріч #париж #сша

