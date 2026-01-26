Інтерфакс-Україна
06:41 26.01.2026

У США розбився літак, на борту якого було 8 людей

У неділю, 25 січня, в штаті Мен (США) під час зльоту розбився бізнес-літак, на борту якого перебували 8 людей, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США.

Зазначається, що інцидент трапився приблизно о 19:45 25 січня за місцевим часом (вночі 26-го за Києвом).

"Літак Bombardier Challenger 600 розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор. Подію розслідуватимуть Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB)", - сказано в повідомленні.

Джерело: https://x.com/FAANews/status/2015613255872381071

Теги: #авіакатастрофа #літак #сша

