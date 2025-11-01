Інтерфакс-Україна
06:40 01.11.2025

Польські винищувачі втретє за тиждень перехопили літак РФ над Балтійським морем

Чергова пара польських винищувачів МіГ-29 у пʼятницю вранці була піднята для перехоплення розвідувального літака Російської Федерації Іл-20, який здійснював політ над Балтійським морем.

Інцидент стався 31 жовтня, перед 9:00 ранку. Російський літак рухався без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що створювало потенційну загрозу безпеці повітряного руху в регіоні.

"Польські пілоти перехопили та ідентифікували невідоме повітряне судно, яке було супроводжене відповідно до процедур НАТО. Порушення повітряного простору Польщі не відбулося", – повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Facebook.

За інформацією військових, це вже третій подібний інцидент цього тижня, що свідчить про зростання активності російської авіації в районі Балтійського моря.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/17d7jja689/?mibextid=wwXIfr

Теги: #польща #літак #перехоплення

Ніхто не повинен тиснути на Україну в питаннях територій, ми всі повинні тиснути на Росію – Туск

