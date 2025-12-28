Інтерфакс-Україна
Події
16:46 28.12.2025

ДТП в Польщі забрало життя 5 українців, серед них є неповнолітні - МЗС

П’ятеро з шести осіб, які загинули в середу біля міста Бжеґ в Опольському воєводстві Польщі, виявилися громадянами України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Міністерства закордонних справ України в неділю.

"За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24.12.2025 на трасі DK39 сталася ДТП, внаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 р.н. Місцевими правоохоронцями проводяться слідчі дії", - розповіли у відомстві.

В МЗС додали, що українські консули перебувають на контакті з родичами загиблих громадян та з місцевими компетентними органами. "Справа перебуває на контролі установи. Родичі вже на шляху до Польщі", - повідомили у міністерстві.

Польська радіостанція RMF FM повідомила раніше, що аварія сталася напередодні Різдва в селі Зеленчиці на трасі Стшелін-Бжеґ. Два легкові автомобілі, в одному з яких їхали п’ятеро українців, а в другому 59-річний місцевий мешканець Брезького повіту, допустити лобове зіткнення. Перший автомобіль загорівся, через що загиблих у ньому певний час не могли ідентифікувати.

Теги: #польща #дтп #українці

