22:00 07.01.2026

Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція

Рух на трасі М-06 Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через дорожно-транспортну пригоду, повідомила пресслужба патрульної поліції України.

"До уваги водіїв. Житомирська область. На 147 км автодороги М-06 Київ-Чоп (початок Житомирської обʼїздної дороги зі сторони Рівного) відбулася дорожньо-транспортна пригода", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, рух перекрито в обох напрямках: обʼїзд автопригоди здійснюється через місто Житомир.

Обставини події встановлюються.

У поліції додали, що рух ускладнений в обох напрямках та організовано реверсивний рух.

 

