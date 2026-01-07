22:00 07.01.2026
Рух на трасі Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через ДТП - поліція
Рух на трасі М-06 Київ-Чоп зі сторони Рівного ускладнений через дорожно-транспортну пригоду, повідомила пресслужба патрульної поліції України.
"До уваги водіїв. Житомирська область. На 147 км автодороги М-06 Київ-Чоп (початок Житомирської обʼїздної дороги зі сторони Рівного) відбулася дорожньо-транспортна пригода", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, рух перекрито в обох напрямках: обʼїзд автопригоди здійснюється через місто Житомир.
Обставини події встановлюються.
У поліції додали, що рух ускладнений в обох напрямках та організовано реверсивний рух.