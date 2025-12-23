Інтерфакс-Україна
08:46 23.12.2025

Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей, внаслідок нічної атаки на Житомирщині

Уночі зафіксували кілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе на Житомирщині, пошкоджена цивільна інфраструктура, шестеро постраждалих, з них двоє дітей, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Житомирщина другу добу поспіль перебуває під ворожими повітряними атаками. За попередньою інформацією, цієї ночі на території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе", - написав він у телеграмі.

За словами Бунечка, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

"Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області", - написав він.

Ворожа атака триває, додав глава ОВА.

 

