Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

На Житомирщині загинула дитина, яку госпіталізували після ворожої нічної атаки, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"За оновленою інформацією, від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли", - написав він у Телеграм-каналі у вівторок.

За словами Бунечка, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях.

Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.