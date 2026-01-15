Інтерфакс-Україна
Спорт
11:09 15.01.2026

Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

1 хв читати

Міністр спорту та туризму Республіки Польща Якуб Рутницький приєднався до відкритої спільної заяви щодо неприпустимості участі національної збірної Республіки Білорусь у фінальній частині Чемпіонату Європи з футзалу УЄФА-2026 року під національним прапором.

"Таким чином, польська сторона підтримала позицію, раніше висловлену Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним спільно з Міністром освіти і науки Латвійської Республіки Дацею Мелбарде та Міністром туризму і спорту Республіки Хорватія Тончі Главіною", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що у заяві наголошується, що в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, яка політично та логістично підтримується білоруською владою, участь національної команди Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях під державними символами є неприйнятною та суперечить фундаментальним принципам міжнародного спортивного руху.

У відомстві наголосили, що спільна заява залишається відкритою для приєднання інших держав, які поділяють зазначену позицію.

Як повідомлялося, 17 листопада 2025 року Верховна Рада звернулася до глав держав, парламентів, урядів демократичних країн Європи та до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірних та клубів Білорусі у міжнародних турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.

Теги: #польща #футзал #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:26 15.01.2026
Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

Польща закликає своїх громадян негайно залишити Іран та утриматись від поїздок туди

10:18 14.01.2026
В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

В Офісі президента обговорили з польською делегацією ініціативу SAFE та взаємовигідні оборонні проєкти

06:43 14.01.2026
МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

МЗС РФ викликало посла Польщі щоб заявити протест проти затримання російського археолога

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

02:21 10.01.2026
Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

18:25 02.01.2026
Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

Відмова від перевалки українського зерна загрожує банкрутством польських транспортних компаній – ЗМІ

18:19 02.01.2026
За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

За 2025 рік прикордонники зупинили 1400 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю

22:13 01.01.2026
У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

У аеропорту Варшави затримано українця за підозрою у намірі вчинити диверсію – ЗМІ

22:19 31.12.2025
Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

Громадянин України зазнав тяжких травм унаслідок групового нападу в Польщі - посол

12:23 31.12.2025
Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

Посол України в Польщі: Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

ОСТАННЄ

Україна закликає МОК та IBSF відсторонити російських спортсменів від участі у змаганнях

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Перші спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартують в Україні з січня

Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

Кабмін врегулював мінімальну кількість посад тренерів-викладачів залежно від місця розташування ДЮСШ

Зеленський позбавив низку спортсменів виплати державних стипендій

Бідний погодив повернення спортуніверситетів у сферу відання Мінспорту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА