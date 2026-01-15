Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

Міністр спорту та туризму Республіки Польща Якуб Рутницький приєднався до відкритої спільної заяви щодо неприпустимості участі національної збірної Республіки Білорусь у фінальній частині Чемпіонату Європи з футзалу УЄФА-2026 року під національним прапором.

"Таким чином, польська сторона підтримала позицію, раніше висловлену Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним спільно з Міністром освіти і науки Латвійської Республіки Дацею Мелбарде та Міністром туризму і спорту Республіки Хорватія Тончі Главіною", - йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що у заяві наголошується, що в умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, яка політично та логістично підтримується білоруською владою, участь національної команди Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях під державними символами є неприйнятною та суперечить фундаментальним принципам міжнародного спортивного руху.

У відомстві наголосили, що спільна заява залишається відкритою для приєднання інших держав, які поділяють зазначену позицію.

Як повідомлялося, 17 листопада 2025 року Верховна Рада звернулася до глав держав, парламентів, урядів демократичних країн Європи та до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) із закликом заборонити участь збірних та клубів Білорусі у міжнародних турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.