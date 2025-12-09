Інтерфакс-Україна
Спорт
11:59 09.12.2025

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич зазначає, що майже 60% членів національної дефлімпійської збірної України - це спортсмени, які вийшли з дитячо-юнацької Спартакіади "Повір у себе".

"Мені часто задають це питання у всіх країнах світу. Я відповім так - у вересні цього року міністр молоді і спорту України отримав листа від президента Європейського паралімпійського комітету, який написав таку річ: "Пане міністре, Україна створила найкращу в Європі і світі систему фізичної культури та спорту людей з інвалідністю, яка може бути зразком для будь-якої країни". Ця система дійсно працює і має високий ступінь інтеграції і комунікації з державними інституціями, і не лише на рівні країни, а й в регіонах і містах", - сказав Сушкевич в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про успіхи дефлімпійської збірної України.

Він розповів, що 59% членів національної дефлімпійської команди України - це спортсмени, які вийшли з дитячо-юнацької Спартакіади "Повір у себе".

"Ми забезпечили системність в тому, що торкається спорту людей з інвалідністю. Безумовно, в нас потужна команда людей, які мають колосальний досвід, знання і вміють працювати в цій системі", - додав президент Нацкомітету.

Крім того, він розповів, що національна збірна складається із представників 22 регіонів.

"Країна під бомбардуваннями, тривогами, руйнуваннями, небезпекою, і при цьому нам вдається збірна із 22 регіонів України. Цікава деталь, що два спортсмена, один із США, а друга із Австралії, які туди евакуювалися під час війни, не вийшли з системи і продовжують виступати за Україну. Так само у нас є певна кількість людей, які перебувають в європейських країнах", - додав Сушкевич.

Як повідомлялося, Україна виграла медальний залік літніх Дефлімпійських ігор 2025 року у Токіо (Японія). Збірна України здобула 100 медалей, 32 з них — "золотих", 39 – "срібних" та 29 "бронзових, всього українці виборювали нагороди у 13 видах спорту. Такий результат є другим найкращим доробком України в історії виступів на Дефлімпіаді після 138 медалей у 2021 році.

Теги: #спорт #спартакіади #сушкевич

