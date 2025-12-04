Міністр спорту про ситуацію з Лискун: Це результат системної роботи ворога і недопрацювання України у формуванні національної ідентичності

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний пов’язує ситуацію з колишньою українською спортсменкою Софією Лискун з тим, що українська держава не звертала увагу на важливість формування національної та громадянської ідентичності.

"У контексті вчорашньої новини про Софію Лискун думаю, нам корисно буде видихнути емоції та нарешті зробити висновки, що політика утвердження ідентичності має бути повсюдною. Вчорашній пропагандистський спіч колишньої української спортсменки – це результат системної роботи ворога протягом десятків років. Також це результат того, що окрім прагнення здобувати медалі, українська держава не звертала увагу на важливість формування національної та громадянської ідентичності як у спортсменів, так і загалом у молоді", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він зазначив, що до 2023 року в українському законодавстві взагалі було відсутнє поняття української національної та громадянської ідентичності, а український медіапростір багато десятиріч був "родючим полем для будь-чиїх сенсів, окрім українських".

"Лише після початку повномасштабної війни Україна почала системно працювати у цьому напрямку. Однак, будьмо відвертими - результати ми побачимо не одномоментно", - додав він.

Міністр наголосив, що російська окупаційна влада бачить ключовим завданням здійснювати контроль над свідомістю молоді, спрямований на дезінформацію та агресивну мілітаризацію.

Як повідомлялося, напередодні стрибунка у воду збірної України Софія Лискун заявила, що змінила громадянство на російське. За її словами, причиною зміни спортивного громадянства є некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні.

Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх: 2021-го року в Токіо та 2024-го в Парижі.