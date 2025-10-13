Інтерфакс-Україна
00:12 13.10.2025

Мер Одеси побоюється позбавлення його громадянства України та закликав уповноважені органи ретельно перевірити документи

Мер Одеси Генадій Труханов побоюється позбавлення його громадянства України і застеріг, що проти нього готується дезінформація щодо нібито наявності в нього російського громадянства.

"Сьогодні мені стало відомо, що готується чергова провокація. Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство російської федерації", - написав він у телеграмі.

Труханов зазначив, що це питання ставиться ще з 2014 року і відтоді він постійно пояснював, що в нього немає і ніколи не було громадянства РФ. Також його перевіряли всі відповідні органи України.

"Уперше на пленарному засіданні Верховної Ради тоді Анатолій Кінах зачитав відповідь консульства рф (2014 рік), яке підтвердило, що в мене немає російського громадянства. Потім у 2016 році на запит міграційної служби також отримали відповідь від консульства - що в мене немає громадянства рф. Далі - в 2018 році НАБУ в рамках міжнародно-правової допомоги звернулось і отримало від росії відповідь, яку і оприлюднило в суді", - написав мер Одеси.

Труханов привів відповідні документи МВС РФ щодо відсутності в них придбання ним російського громадянства та даних щодо перетину кордону з РФ у період з липня 2016 по теперішній час.

За його словами, фейкові паспорти, які іноді публікують, є недійсними.

"Ця історія повернулась і зараз. Я не звернув би на неї уваги, якби не дізнався, що завтра, на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення мене українського громадянства через нібито наявність російського", - підкреслив мер.

Труханов додав, що у квітні 2025 року "якийсь адвокат" звернувся в Крим з питанням про його громадянство. "Подивіться на датування - паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі - це видно в моїх публікаціях і фото... Отже отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності", - пояснив мер.

Мер Одеси назвав це черговою провокацією та звернувся до всіх уповноважених органів. "Зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", - закликав він.

Джерело: https://t.me/truonline/7967

Теги: #громадянство #одеса #мер

