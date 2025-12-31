Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих під час нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Одесу зросла до шести, повідомив начальник МВА Сергій Лисак станом на 7:40 середи.

До того він повідомляв, що серед постраждалих троє дітей.

"У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання", - написав Лисак у Телеграм.