Інтерфакс-Україна
Події
14:01 02.01.2026

До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

1 хв читати

До Одеси прибули перші 25 автобусів, надані як допомога від міських громад Львову, Миколаєва та Кропивницького, повідомили у мерії міста.

"До Одеси вже прибули 10 автобусів зі Львова, 10 з Кропивницького та 5 – з Миколаєва. Готуємо позачергове засідання виконкому, щоб процедурно запустити їх на міські маршрути. Також очікуємо решту автобусів від інших громад, які допомагають нам у межах проєкту Міністерства розвитку громад і територій "Пліч-о-пліч", - йдеться у повідомленні у офіційному телеграм-каналі.

За інформацією, отримані автобуси дублюватимуть трамвайні та тролейбусні маршрути, щоб забезпечити перевезення під час відсутності електротранспорту.

Після отримання усіх автобусів буде сформовано графік їхнього руху.

Раніше повідомлялось, що сім громад України надають Одесі більше 36 автобусів, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Теги: #одеса #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 01.01.2026
Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

Одеса в новорічну ніч зазнала кількох хвиль атак ударних БпЛА: зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків

21:48 31.12.2025
Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

19:55 31.12.2025
Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

Кулеба: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси

18:51 31.12.2025
Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

Львів передає Одесі 10 автобусів – мер

07:59 31.12.2025
Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

Кількість постраждалих від нічної масованої атаки дронів ворога на Одесу зросла до шести - МВА

02:58 31.12.2025
Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

Четверо постраждалих, троє з яких – діти, в Одесі внаслідок масованої атаки російських дронів - МВА

02:39 31.12.2025
Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

Ворожі ударні дрони влучили в багатоповерхівки в Одесі, є постраждалі - ОВА

21:50 30.12.2025
Мінрозвитку за пів року запустить нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

Мінрозвитку за пів року запустить нову цифрову процедуру відкриття внутрішніх автобусних маршрутів

08:14 30.12.2025
У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії

У Одесі продовжують застосування аварійних відключень електроенергії

11:39 29.12.2025
Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону

Одеські поліцейські встановили військовослужбовців РТЦК та СП, які побили військового, звільненого з полону

ВАЖЛИВЕ

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

Уряд планує впровадити нову модель водокористування півдня України після деокупації територій - очільник Мінекономіки

ОСТАННЄ

Ворог просунувся на Донеччині та Запоріжжі – DeepState

Росіяни вдарили по середмістю Харкова, наслідки уточнюються

В Україні у суботу очікується ожеледиця, у південних, східних та Дніпропетровській областях пориви сильного вітру

У реєстрі "Оберіг" у суботу вночі триватимуть планові технічні роботи

Паліса опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України - Зеленський

Петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 115 голосів

Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс президента

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

Понад 460 млн тонн відходів щороку утворюється в Україні – очільник Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА