До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

До Одеси прибули перші 25 автобусів, надані як допомога від міських громад Львову, Миколаєва та Кропивницького, повідомили у мерії міста.

"До Одеси вже прибули 10 автобусів зі Львова, 10 з Кропивницького та 5 – з Миколаєва. Готуємо позачергове засідання виконкому, щоб процедурно запустити їх на міські маршрути. Також очікуємо решту автобусів від інших громад, які допомагають нам у межах проєкту Міністерства розвитку громад і територій "Пліч-о-пліч", - йдеться у повідомленні у офіційному телеграм-каналі.

За інформацією, отримані автобуси дублюватимуть трамвайні та тролейбусні маршрути, щоб забезпечити перевезення під час відсутності електротранспорту.

Після отримання усіх автобусів буде сформовано графік їхнього руху.

Раніше повідомлялось, що сім громад України надають Одесі більше 36 автобусів, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.