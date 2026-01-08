Інтерфакс-Україна
15:03 08.01.2026

У низці районів Одеси сталися аварійні відключення світла

В частині районів Одеси відбулися відключення постачання електроенергії через аварію на обладнанні, повідомили у міський військовій адміністрації.

"Сьогодні, 8 січня, о 13:06 сталась аварійна ситуація на обладнанні. Тимчасово без світла залишилась частина жителів Одеси. Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло", - йдеться у повідомленні МВА у Телеграмі.

Пізніше МВА з посиланням на "Інфоксводоканал" повідомила про перебої з водопостачанням у двох районах міста.

"Шановні споживачі! Через аварійне відключення енергопостачання можуть спостерігатися тимчасові перебої із водопостачанням у Приморському районі м.Одеса та мікрорайоні "Ближні млини". Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується", - поінформували в адміністрації.

