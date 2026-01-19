Інтерфакс-Україна
Події
07:36 19.01.2026

Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

1 хв читати
Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

В результаті нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону, повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

"Внаслідок нічної ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. На щастя, обійшлося без постраждалих", — зазначив Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби.

 

Теги: #наслідки #одеса #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 18.01.2026
Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

Одна людина поранена внаслідок удару по Запоріжжю — ОВА

22:52 18.01.2026
Двоє людей постраждали під час удару БпЛА по Дніпровському району Херсона - ОВА

Двоє людей постраждали під час удару БпЛА по Дніпровському району Херсона - ОВА

19:43 18.01.2026
У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

У Корюківському районі пошкоджено важливий енергооб’єкт, знеструмлено низку населених пунктів - "Чернігівобленерго"

01:22 18.01.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

19:32 17.01.2026
Дві людини постраждали в Сумах через атаку російського БпЛА

Дві людини постраждали в Сумах через атаку російського БпЛА

11:38 16.01.2026
Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

Рада ратифікувала грантову угоду з Італією про відновлення культурної спадщини Одеського регіону

02:31 14.01.2026
Ворог вразив ударними БпЛА інфраструктуру Кривого Рогу, масштабні відключення електрики та опалення

Ворог вразив ударними БпЛА інфраструктуру Кривого Рогу, масштабні відключення електрики та опалення

19:11 13.01.2026
Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

Консульство Польщі в Одесі було пошкоджено під час нічного бомбардування – МЗС

08:38 13.01.2026
Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

08:08 13.01.2026
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

Зеленський: Основна мішень для РФ - українська енергетика, в ремонтних бригадах зараз задіяно майже 58 тисяч працівників

На Київщині екстренні відключення світла - ДТЕК

Трамп запроваджує мита проти країн, незгодних із планами анексії Гренландії, – ЗМІ

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

ОСТАННЄ

Премʼєр Швеції: Нас не вдасться шантажувати. Тільки Данія і Гренландія вирішують питання щодо Данії і Гренландії

ППО знешкодило 126 із 145 безпілотників, зафіксоване влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

В Іспанії внаслідок аварії поїздів загинула щонайменше 21 людина

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

Санчес: Вторгнення США до Гренландії зробило б Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі

Трамп заявив про необхідність усунення російської загрози для Гренландії через бездіяльність Данії

Окупанти за добу втратили 1 0200 осіб та 171 од. спецтехніки - Генштаб

Італія та Угорщина приєдналися до організованої Трампом "Ради Миру"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА