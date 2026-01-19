Унаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури

В результаті нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону, повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Лисак.

"Внаслідок нічної ворожої атаки, в місті пошкоджені житлові будинки та обʼєкти інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна комерційних приміщень та автосалону. На щастя, обійшлося без постраждалих", — зазначив Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби.