Інтерфакс-Україна
Події
10:31 08.01.2026

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

Служба безпеки України затримала в Одесі ще одну агентку російської воєнної розвідки – 52-річну безробітну місцеву жительку, яка коригувала ворожі атаки по місту та підтримувала окупантів у соцмережах, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі СБУ в четвер зазначається, що серед об’єктів потенційного ураження, координати яких збирала фігурантка, були підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

"Як встановило розслідування, наведенням повітряних ударів займалася завербована ворогом 52-річна місцева безробітна. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого, що проживає в росії та співпрацює з воєнною розвідкою рф", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

"Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки", - уточнюють у відомстві.

Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій вона месенджером передавала куратору.

Співробітники СБУ затримали жінку "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучено смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для воєнної розвідки РФ. Також на гаджеті затриманої виявлено її дописи у Телеграм, де вона виправдовує повномасштабне вторгнення окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії рф проти України); ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #одеса #сбу #агент_рф

