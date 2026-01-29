Інтерфакс-Україна
Події
11:56 29.01.2026

"Укрнафта" концентрується на оновленні транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для персоналу

Одним із ключових фокусів у виробничій діяльності для АТ "Укрнафта" у 2025 році стало оновлення транспорту, спецтехніки та побутової інфраструктури для виробничих команд.

"АТ "Укрнафта" системно оновлює умови праці, бо ефективність починається з безпеки, комфорту й сучасної техніки", — зазначила компанія на сторінці в Facebook.

За минулий рік було оновлено у регіональних підрозділах 169 одиниць нової техніки та транспорту.

"Це — вантажівки, бульдозери, ваговози, автоцистерни, метаноловози, паропідігрівальні установки, автобуси для розвозки персоналу та інша критично важлива техніка для безперебійної роботи виробництва і мережі АЗК", - повідомили у товаристві.

Загалом починаючи з 2023 року компанія оновила понад 700 одиниць техніки, що вже дало відчутний ефект для виробничих показників.

"Ми послідовно замінюємо застарілу техніку та транспорт. У 2026 році плануємо залучити ще близько 100 одиниць нової техніки, зокрема з використанням лізингових і грантових механізмів", — зазначив голова правління "Укрнафта" Богдан Кукура.

На першому місці в компанії залишається безпека та комфорт працівників — за минулий рік встановлено 32 мобільних укриття та замінено 140 вагон-будинків, окремі з яких були в експлуатації 48 років, на нові.

"Оновлення умов праці та технічної інфраструктури залишається одним із пріоритетів компанії на 2026 рік", — наголосили у товаристві.

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК — UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #транспорт

