«Укрнафта» запрошує перевізників з досвідом перевезень світлих нафтопродуктів

АТ «Укрнафта» оголошує комерційну закупівлю на надання послуг з автомобільних перевезень світлих нафтопродуктів для забезпечення мережі автозаправних комплексів.

У зв’язку з розширенням мережі та збільшенням реалізації нафтопродуктів, компанія пропонує кваліфікованим постачальникам з транспортування продуктів нафтогазової галузі надати комерційні пропозиції.

Закупівля відбудеться на майданчику https://zakupivli.pro/ у два етапи, пропозиції, надані іншим шляхом розглядатись не будуть.

Більш детальну інформацію щодо участі у комерційній закупівлі та процесу відбору можна отримати звернувшись на електронну пошту: [email protected] або за посиланням.

Комерційні пропозиції приймаються до 27 січня 2026 року включно.

Чекаємо на надійних партнерів!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.