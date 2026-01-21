«Ринок деревини в Україні потребує системного закону для подальшого розвитку» – Костянтин Шевчук

Український ринок деревини за останні роки пройшов стрімку трансформацію – від ручного управління та неформальних домовленостей до прозорих і конкурентних правил гри. Водночас подальший розвиток галузі неможливий без комплексних законодавчих рішень, зокрема ухвалення закону «Про ринок деревини».

Про це зазначив Костянтин Шевчук, заступник генерального директора Української енергетичної біржі, коментуючи поточний стан і виклики галузі у блозі для «Економічної правди».

За його словами, переломним моментом для ринку стало запровадження у 2021 році біржової торгівлі деревиною. Перехід до продажу ресурсу через ліцензовані товарні біржі заклав основи відкритої конкуренції, прозорого ціноутворення та рівних умов доступу для бізнесу. Паралельно відбулася цифровізація процесів: електронні торги, інтеграція з державними реєстрами та зниження впливу людського фактора суттєво скоротили ризики зловживань.

Навіть повномасштабна війна не зупинила цих процесів. У 2022–2024 роках біржова інфраструктура стала більш зрілою: були запроваджені інструменти контролю виконання контрактів, аналітика цін, форвардні угоди та банківські гарантії. Сьогодні біржова торгівля деревиною в Україні є комплексною системою, наближеною до європейських стандартів.

Водночас ринок працює в умовах об’єктивного скорочення заготівлі. Заміновані території, кадровий дефіцит, логістичні та енергетичні проблеми напряму впливають на доступність ресурсу. Зростання конкуренції та цін, за словами експерта, є наслідком обмеженої пропозиції, а не порушенням ринкових механізмів.

Окрему увагу в галузі приділяють питанню експорту необробленої деревини та підготовці до впровадження європейського регламенту EUDR, який встановлює нові вимоги до простежуваності походження деревини. Україна вже розпочала системну адаптацію до цих змін на рівні держави, бізнесу та біржової інфраструктури, що є критично важливим для збереження експортного потенціалу.

Ключовим наступним кроком для ринку, наголошують в Українській енергетичній біржі, має стати ухвалення закону «Про ринок деревини». Документ покликаний закріпити єдині правила гри, підвищити прогнозованість для бізнесу, захистити національного виробника та інтегрувати галузь у європейський економічний простір.