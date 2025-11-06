УЕБ застосувала санкції до порушників правил торгів необробленою деревиною

Від виконання укладених угод вагомим чином залежить надійність та стабільність ринку. Тому Українська енергетична біржа, яка проводить постійні торги необробленою деревиною, приділяє цьому фактору особливу увагу та здійснює обов’язковий моніторинг стану виконання взятих на себе зобов’язань учасниками торговельних операцій. Робота у цьому напрямку триває постійно.

За результатами моніторингу виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини у III кварталі 2025 року, за якими підвищення цін перевищило 30% та не забезпечено виконання в межах толерансу, визначеного умовами договору, станом на 5 листопада до 80 учасників-порушників, які не виконали свої зобов’язання за укладеними договорами, застосовані санкції у вигляді зупинення допуску до біржових торгів (аукціонів) з продажу, що будуть ініційовані учасником-продавцем, зобов’язання перед яким були порушені: до 45 учасників – на 1 місяць (станом на 22.10.2025 було застосовано 19 санкцій +26), до 14 учасників – на 2 місяці (станом на 22.10.2025 було застосовано 3 санкції +11), до 21 учасника – на 3 місяці (станом на 22.10.2025 було застосовано 12 санкцій +9).

Також до 185 учасників-порушників застосовано санкції у вигляді зупинення допуску до участі в біржових торгах за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» до повного погашення заборгованості перед біржею.

Застосування санкцій є вимушеним заходом, спрямованим на забезпечення належного виконання договорів, дотримання принципів відкритості, прозорості та чесної конкуренції на біржових торгах.

Біржовий Комітет УЕБ, який розглядає випадки порушень правил торгів і в кожному окремому випадку ухвалює рішення щодо застосування санкцій, наголошує на необхідності суворого дотримання покупцями та продавцями необробленої деревини своїх договірних зобов’язань для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.