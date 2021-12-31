Україна до травня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу на УЕБ

Україна до 30 квітня 2022 року зобов'язала приватних газодобувачів продавати 20% газу, який видобувають на Українській енергетичній біржі (УЕБ),

Відповідне рішення закріплено постановою Кабінету Міністрів №1433 від 30 грудня 2021 року, текст якої розміщено на урядовому порталі у п'ятницю.

Зокрема, 20% обсягу видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Окрім того, Кабмін постановою №1435 вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, відповідно до якої до 30 квітня 2022 року встановлено граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище ніж 24% для виробників пшеничного борошна вищого гатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезгаданих суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.