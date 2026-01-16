Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Роздрібні ціни на пальне в Україні до кінця січня можуть подорожчати на 2 грн за літр, проте пропозиція моторних палив на ринку є більш ніж достатньою і їх дефіциту у мережах автозаправок не очікується, повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

"Якщо нічого не зміниться, за пару тижнів можемо отримати 2 грн/л гарантовано. Не дуже гарно, але тут від нас нічого не залежить. Головне, що пальне є і буде. Решта, як свідчить досвід 2022 року, другорядне", – написав він на сторінці в Facebook у п’ятницю.

За словами експерта, пального в Україні більш ніж достатньо. Зокрема, у грудні у країну було імпортовано понад 800 тис. тонн дизелю при споживанні 550-600 тис. тонн, що є рекордом за всю 30-річну історію спостережень. Також стабільно тривають поточні постачання.

Як вважає директор А-95, ціна на пальне може зрости не через попит, а через подорожчання нафти на світовому ринку та падіння курсу гривні. Зокрема, за два тижні нового року нафта подорожчала на 10% – з $60 до $66/барр. Відповідно ціни на дизпальне підвищилися на $60/тонн, або на 2,5 грн/л.

Водночас долар по відношенню до гривні додав за два тижні січня 1 грн, євро додав трохи менше.

"Для вартості пального це найвпливовіший фактор, бо нафтопродукти – це виключно імпорт. 1 грн в курсі долару – це рахуйте понад 80 коп./л", – зазначив Куюн.

Отже, за його словами, сумарно підвищення котирувань та валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 3 грн/л.

Своєю чергою, як повідомив перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді у п’ятницю, Україна має запаси пального на понад 20 днів, і країна пальним забезпечена.