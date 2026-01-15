МВФ може затвердити нову програму для України в лютому, це залежить від виконання Києвом prior actions – Фонд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) потенційно може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions), заявила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"У нас (наразі) немає дати засідання ради директорів… Ми сподіваємося, що потенційно зможемо провести засідання ради директорів у лютому", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Козак пояснила, що згода Європейської Ради надати Україні EUR90 млрд фінансової підтримки протягом 2026 та 2027 років є важливою віхою на шляху до подолання фінансового дефіциту України, який оцінюється у $63 млрд у 2026-2027 роках та у $136,5 млрд на період дії програми з 2026 по 2029 рік, та відновлення стійкості боргу.

"Ми перебуваємо на завершальній стадії переговорів з міжнародними донорами, оскільки вони прагнуть забезпечити всі необхідні гарантії фінансування", – описала стан виконання цієї попередньої умови представниця Фонду.

Щодо виконання Україною prior actions, Козак констатувала, що поки виконаний тільки один захід – прийняття державного бюджету на 2026 рік.

"Іншим буде розширення бази оподаткування шляхом прийняття законодавства про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, закриття митних лазівок для споживчих товарів, а також відновлення та скасування пільг щодо ПДВ. Отже, швидкі дії української влади для виконання цих та інших попередніх заходів матимуть вирішальне значення для підтримки імпульсу реформ та допомоги Україні у залученні фінансування для її значних потреб", – наголосила директорка Фонду з комунікацій.

За її словами, однією з цілей візиту директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва у цей четвер є підкреслити важливість продовження імпульсу реформ в Україні та підтримки Фонду для цього.

Козак уточнила, що під час візиту Георгієва зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Національного банку України Андрієм Пишним, а також з кількома представниками приватного сектору.

"Вона (Георгієва) хоче зрозуміти ключові питання, як вони їх бачать на місцях. Тому проведення таких обговорень буде дуже важливим для неї", – пояснила директорка Фонду з комунікацій.

Вона додала, що цей візит має допомогти в координації та каталізації фінансової підтримки України з боку міжнародної спільноти.

Козак нагадала, що це перший після лютого 2023 року візит глави МВФ до Києва, коли також тривали обговорення попередньої програми Фонду.

Після нього вона відвідає Рим для першої зустрічі із Папою Римським Львом XIV, потім 19-23 працюватиме на ВЕФ 2026 у Давосі, після якого відвідує Брюсель для зустрічі з керівництвом ЄС.

На брифінгу Козак не стала коментувати інформацію про те, чи здійснила Україна виплату SDR125,7 млн ($179,4 млн) траншу в рахунок погашення виділених у жовтні 2022 року $1,3 млрд за екстреної фінансової підтримки за інструментом RFI (Rapid Financing Instrument).

"Наша загальна практика полягає в тому, щоб не коментувати конкретні операції наших країн-членів", – сказала представниця Фонду.

У минулому році МВФ виділив України SDR674 млн, тоді як Україна сплатила SDR1 млрд 736,4 млн основного боргу та SDR523,5 млн відсотків.

Як повідомлялось, з березня 2023 року діяла чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо – на 2026-2029 роки. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.