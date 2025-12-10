Інтерфакс-Україна
Медицина
19:43 10.12.2025

Кабмін ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", вона запрацює з січня - Свириденко

1 хв читати
Кабінет міністрів України ухвалив порядок реалізації програми "Скринінг здоров’я 40+", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Вона спрямована на раннє виявлення хвороб, які найбільше впливають на тривалість і якість життя українців: серцево-судинні хвороби; цукровий діабет 2 типу; проблеми ментального здоровʼя. Це проста дія, яка дозволить не пропустити важливе", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Зазначається, що програма запрацює з 1 січня 2026 року. 

"Кожен українець і українка віком від 40 років отримають персональне запрошення в "Дії" на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на Дія.Картку буде зараховано 2000 грн, які можна використати виключно на проходження скринінгу здоровʼя. Для тих, хто не користується Дією, буде альтернативний шлях через банки та ЦНАПи", - розповіла премʼєр.

За її словами, обстеження можна буде пройти у державних, комунальних і приватних закладах, що відповідатимуть вимогам Міністерства охорони здоровʼя та Національної служби здоровʼя (НСЗУ) щодо участі у програмі "Скринінг здоровʼя 40+".

Свириденко розповіла, що на реалізацію скринінгу в держбюджеті на 2026 році закладено 10 млрд грн. 

 

