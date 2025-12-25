Інтерфакс-Україна
Медицина
13:34 25.12.2025

Кабмін поклав виконання обов’язків голови Держлікслужби на заступника голови Короленка

Кабінет міністрів поклав виконання обов’язків голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками на заступника голови служби Володимира Короленка.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив 24 грудня у зв’язку з відстороненням голови Держлікслужби Романа Ісаєнка від виконання повноважень.

Короленко виконуватиме обов’язки голови служби на час відсторонення Ісаєнка.

Як повідомлялося, Кабмін 24 грудня порушив дисциплінарне провадження стосовно Дмитра Ісаєнка. Комісія з питань вищого корпусу державної служби має здійснити відповідне дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 року.

У листопаді НАБУ проводило обшуки у головному офісі Держлікслужби, зокрема, у кабінеті Ісаєнка. Він у лютому 2025 року став фігурантом розслідування Bihus.Info. Журналісти з’ясували, що люди з оточення Ісаєнка та куратора цієї сфери від СБУ створили приватну лабораторію "Добробут-Лікилаб", яка майже одразу після реєстрації почала отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби.

Ісаєнко очолює Держлікслужбу з 2018 року, спочатку у статусі в.о. голови, а на початку 2019 року він виграв конкурс на посаду керівника відомства.

