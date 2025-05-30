Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Кабінет міністрів України запровадив одноразову виплату в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал — це наскрізна політика уряду та держави. Схвалюємо постанову про запровадження одноразової виплати в 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, установлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні випускникам, які починаючи з 2025 року закінчили підготовку в інтернатурі за лікарськими спеціальностями та у році закінчення підготовки в інтернатурі уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на лікарських посадах у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, що розташовані у сільській місцевості, а також на території активних бойових, надається одноразова адресна грошова допомога у розмірі 200 тис. грн у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.

Зазначається, що лікарська посада, на якій працює випускник, має належати: до посад у закладах охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, укомплектованість лікарських посад фізичними особами в яких до моменту працевлаштування в них випускників становить 75 і менше відсотків; до вакантних посад, які були розміщені на Єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я станом на дату подання випускником документів для зайняття вакантної посади у відповідному закладі охорони здоров’я.

Серед іншого, цим рішенням внесено зміни до постанови уряду № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", якими виключено позицію, що передбачає, що випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів, надається одноразова адресна грошова допомога у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.