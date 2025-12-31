Інтерфакс-Україна
11:28 31.12.2025

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Кабінет міністрів України на період дії воєнного стану у 2026 році, як і в минулому році, обмежив виплату спеціальних пенсій, розмір яких більший за 25,95 тис. грн - 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, запровадивши відповідні знижувальні коефіцієнти на суми, які перевищують цей поріг.

Згідно з постановою №1778 від 30 грудня, для частини пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт становить 0,5, від 11 до 13 - 0,4, від 13 до 17 - 0,3, від 17 до 21 - 0,2.

Для всіх виплат понад 21 розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт установлено на рівні 0,1, тобто суми виплат після 54,5 тис. грн буде знижено в 10 разів.

Також установи, що ці коефіцієнти не застосовуються до пенсій (пенсійних виплат) осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сім’ї загиблих (померлих, зниклих безвісти) таких осіб, що підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманими Пенсійним фондом України у порядку інформаційної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів.

Як повідомлялося, у 2025 році уряд також обмежував виплату спеціальних пенсій, розмір яких більший за 23,61 тис. грн - 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, запровадивши відповідні знижувальні коефіцієнти на суми, які перевищують цей поріг. Міністерство соціальної політики тоді повідомляло, що обмеження виплати спецпенсій стосуватиметься близько 17,6 тис. пенсіонерів.

Теги: #кабмін #спецпенсія #виплати

