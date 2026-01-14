Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

Кабінет міністрів скасував схвалення Концепції державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, визнано таким, що втратило чинність, розпорядження від 13 квітня 2024 року №320 "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року".

Зазначається, що дане рішення прийнято з метою усунення дублювання повноважень Міністерства оборони України, що є правонаступником прав і обовʼязків Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, а також повноважень Міністерства цифрової трансформації України щодо формування та реалізації державної політики у сфері розвитку штучного інтелекту.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7125