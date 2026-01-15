Інтерфакс-Україна
Події
03:31 15.01.2026

Брекельманс: Україні потрібна підтримка Європи для захисту від РФ

1 хв читати

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Україні потрібна підтримка Європи для захисту від РФ, а також "щоб пережити зиму".

"Україні потрібна наша непохитна підтримка, щоб захистити себе, пережити цю зиму та чинити тиск на Росію. Я особисто дякую @Denys_Shmyhal за нашу чудову співпрацю", - написав він у соцмережі Х.

Брекельманс також заявив, що з нетерпінням чекає на тісну співпрацю з новим міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Джерело: https://x.com/DefensieMin/status/2011538344996716573

Теги: #захист #нідерланди #рф

