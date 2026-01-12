Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Нідерланди закликають владу Ірану припинити насильство проти власних громадян та звільнити затриманих протестувальників, заявляє прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

"Режим в Ірані жорстко придушує будь-які прояви протесту. Це призводить до численних жертв. Сміливі чоловіки та жінки, які вийшли на вулиці іранських міст, заслуговують на нашу підтримку. Вони виступають проти тиранії та відстоюють свободу. Нідерланди закликають іранський режим негайно припинити насильство, звільнити несправедливо заарештованих людей і відновити доступ до Інтернету. Ми рішуче відстоюємо права іранського народу", - написав Схооф в соцмережі Х в понеділок.

Як повідомлялося, дії силових структур Ірану проти загальнонаціональних протестів призвели до загибелі щонайменше 538 людей, ще більше осіб вважаються загиблими, а понад 10 тисяч були затримані за останні два тижні. Серед загиблих 490 були протестувальниками, а 48 – членами силових структур. Через обмеження доступу до інтернету та телефонного зв’язку оцінити масштаби протестів з-за кордону стало складніше, а уряд Ірану не надає офіційних даних щодо жертв.

10 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників своєї країни. Керівники Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві також засудили вбивства маніфестантів в Ірані та закликали владу країни до стриманості. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила повну підтримку протестувальникам у Ірані та засудила їхнє придушення іранською владою, а президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Ірану в його прагненні до свободи. 11 січня сенатор США Ліндсі Грем заявив, що "довга ніч" для іранців скоро завершиться, а допомога їм вже в дорозі.