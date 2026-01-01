Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

В Амстердамі вранці 1 січня обвалилася вежа історичної церкви Вонделкерк через масштабну пожежу, що почалася після півночі, мешканців прилеглих будинків евакуювали, а район було оголошено зоною регіональної надзвичайної ситуації, повідомляє NL Times.

Верхня частина 154-річної вежі церкви вже обвалилася після того, як пожежа тривала понад годину. За словами речника Регіональної служби надзвичайних ситуацій (Amsterdam-Amstelland), вогонь спричинив "величезний потік іскор", які летіли на схід.

Мер Амстердама Фемке Халсема охарактеризувала подію як "дуже інтенсивну та страшну пожежу у цій пам’ятній церкві". Вона додала, що "головне завдання зараз — безпека та житло мешканців, які проживають поруч".

Через щільну забудову району пожежу оголосили масштабною о 1:00 ночі, а тривога була підвищена до рівня Grip 2, що передбачає залучення додаткового персоналу служб надзвичайних ситуацій з інших регіонів. Протокол передбачає призначення єдиного командувача інциденту та активацію Регіональної оперативної групи для управління кризою та допомоги постраждалим.

Жителям району радили уникати диму, закривати вікна та двері та вимкнути вентиляційні системи. Місцеві журналісти повідомляли, що всі вулиці навколо церкви були перекриті, а пожежники обходили будинки для перевірки мешканців.

Церква Вонделкерк була побудована у 1872 році та служила римо-католицькою до 1977 року. Нещодавно приміщення використовували для спеціальних заходів та розміщення малих бізнесів.