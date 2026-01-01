Інтерфакс-Україна
Події
08:57 01.01.2026

Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

1 хв читати
Історична церква Вонделкерк у Амстердамі постраждала від масштабної пожежі - ЗМІ

В Амстердамі вранці 1 січня обвалилася вежа історичної церкви Вонделкерк через масштабну пожежу, що почалася після півночі, мешканців прилеглих будинків евакуювали, а район було оголошено зоною регіональної надзвичайної ситуації, повідомляє NL Times.

Верхня частина 154-річної вежі церкви вже обвалилася після того, як пожежа тривала понад годину. За словами речника Регіональної служби надзвичайних ситуацій (Amsterdam-Amstelland), вогонь спричинив "величезний потік іскор", які летіли на схід.

Мер Амстердама Фемке Халсема охарактеризувала подію як "дуже інтенсивну та страшну пожежу у цій пам’ятній церкві". Вона додала, що "головне завдання зараз — безпека та житло мешканців, які проживають поруч".

Через щільну забудову району пожежу оголосили масштабною о 1:00 ночі, а тривога була підвищена до рівня Grip 2, що передбачає залучення додаткового персоналу служб надзвичайних ситуацій з інших регіонів. Протокол передбачає призначення єдиного командувача інциденту та активацію Регіональної оперативної групи для управління кризою та допомоги постраждалим.

Жителям району радили уникати диму, закривати вікна та двері та вимкнути вентиляційні системи. Місцеві журналісти повідомляли, що всі вулиці навколо церкви були перекриті, а пожежники обходили будинки для перевірки мешканців.

Церква Вонделкерк була побудована у 1872 році та служила римо-католицькою до 1977 року. Нещодавно приміщення використовували для спеціальних заходів та розміщення малих бізнесів.

 

Теги: #пожежа #церква #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 27.12.2025
У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

19:52 24.12.2025
У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

У Харкові пожежа через ворожий удар - мер

13:10 23.12.2025
Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

20:45 16.12.2025
Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

Зеленський зустрівся з воїнами, які проходять реабілітацію у Нідерландах

18:14 16.12.2025
Зеленський обговорив з королем Нідерландів продовження оборонної допомоги Україні

Зеленський обговорив з королем Нідерландів продовження оборонної допомоги Україні

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:14 16.12.2025
Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

13:51 16.12.2025
Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

09:54 16.12.2025
Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

07:39 16.12.2025
Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

Кількість постраждалих унаслідок атаки БПЛА по Запоріжжю зросла до трьох, пожежу в багатоповерхівці ліквідовано

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 176 із 205 безпілотників у новорічну ніч, зафіксоване влучання 24 ударних БпЛА на 15 локаціях

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України

У 2026 році можливо зупинити Росію, санкції кусають її, але спрацює тільки мертва хватка – Зеленський

Новий рік у нас буде попри все, бо ми українці, і в нас буде келих шампанського – Зеленський

ОСТАННЄ

Болгарія вступає до зони євро

Росіяни 10 раз обстріляли Донеччину, одна людина загинула

Закон про захист права осіб з інвалідністю на працю введено в дію

РФ майже щодня атакувала Україну шахедами та ракетами у 2025 році - аналітики

Росіяни в новорічну ніч завдали ударів по Харківщині, виникли пожежі – ДСНС

За добу на Сумщині травмувався 25-річний чоловік, 37 населених пунктів зазнали обстрілів

Макрон: Починаючи з 6 січня в Парижі європейські країни візьмуть зобов’язання щодо захисту України

За добу ворог обстріляв 8 населених пунктів Харківщини, постраждали двоє цивільних - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

Дев’ятеро поранених унаслідок ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за добу — ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА