Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

Попри загрозу обстрілів, тривають аварійн-рятувальні роботи та гасіння пожежі, що спалахнула на території поштового терміналу у передмісті Харкова, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

"Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок відомо про 4 загиблих і 6 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки.