Інтерфакс-Україна
Події
08:09 13.01.2026

Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

1 хв читати
Рятувальники гасять пожежу на території поштового терміналу у передмісті Харкова, що спалахнула внаслідок масованої нічної атаки

Попри загрозу обстрілів, тривають аварійн-рятувальні роботи та гасіння пожежі, що спалахнула на території поштового терміналу у передмісті Харкова, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області

"Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на ранок відомо про 4 загиблих і 6 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки.

 

Теги: #харків #пожежа #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:32 13.01.2026
Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі - ДСНС

Уночі Росія здійснила масовану атаку на Дніпропетровщину, є постраждалі - ДСНС

08:08 13.01.2026
В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

В Одесі внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей та виникли пожежі - ДСНС

07:09 13.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, один постраждалий

06:52 13.01.2026
До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

До 4 зросла кількість загиблих у передмісті Харкова

02:34 13.01.2026
Російський БпЛА поцілив у дитячий санаторій у Харкові, спалахнула пожежа

Російський БпЛА поцілив у дитячий санаторій у Харкові, спалахнула пожежа

01:59 13.01.2026
У передмісті Харкова вже двоє загиблих

У передмісті Харкова вже двоє загиблих

01:48 13.01.2026
У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

У передмісті Харкова 5 постраждалих, 1 людина загинула

01:21 13.01.2026
Людина загинула у передмісті Харкова внаслідок ворожої атаки

Людина загинула у передмісті Харкова внаслідок ворожої атаки

01:16 13.01.2026
У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

У передмісті Харкова вже троє постраждалих - Синєгубов

00:33 13.01.2026
Поранена одна людина в Харкові - ОВА

Поранена одна людина в Харкові - ОВА

ВАЖЛИВЕ

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Зеленський призначив Рудницького заступником голови СБУ

Зеленський анонсував продовження рішень кадрових змін у регіонах і СБУ

Росіяни готують новий масований удар - Зеленський

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

ОСТАННЄ

Шмигаль з високою ймовірністю кардинально змінить склад заступників міністра енергетики – джерела

Окупанти атакували критичну інфраструктуру Житомирщини, під ударами опинилися декілька об'єктів - ОВА

Ірпінь повністю знеструмлений через ворожу атаку, в місті працюють над відновленням е/е - мер

Шестеро постраждалих у Одесі внаслідок атаки ворожих дронів

Глави МЗС України та Норвегії обговорили перспективи проєктів української оборонної промисловості

У Києві та Київській області запроваджені екстрені відключення електроенергії

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 145 од. спецтехніки

13 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Макрон засудив насильство в Ірані та підтримав захисників прав і свобод

Посол США в Індії Гор заявив про намір просувати пріоритети Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА