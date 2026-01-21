Політтехнолог Петров не захотів коментувати пов'язані з ним події і розслідування

Політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров відмовився коментувати події і розслідування, які відбуваються довкола його особи.

"Бачу, що вам всім дуже хочеться, щоб я прокоментував останні події. І я поважаю ваше бажання. Але прошу і вас з повагою ставитись до мого небажання коментувати розслідування різноманітних депутатів-*** і заяви в СБУ від проросійських чмон", - сказав Петров у відеозверненні у своєму телеграм-каналі

Як повідомлялося, 15 січня Верховна Рада викликала на засідання міністра у справах ветеранів Наталію Калмикову для доповіді щодо питання можливих зловживань з бронюванням від мобілізації в ДУ "НВМК".

16 січня Калмикова заявила, що Мінветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ "НВМК",

На початку тижня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі опублікував інформацію, що політтехнолог, засновник та ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров начебто з 31 липня є співробітником ДУ "НВМК" і заброньований там від мобілізації.

16 січня агентству "Інтерфакс-Україна" в НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них провідним фахівцем відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Зазначалося, що функціональні обов’язки Петрова полягають у підготовці інформаційних матеріалів, інформаційному та комунікаційному супроводі діяльності ДУ "НВМК", моніторингу інформаційного простору, підготовці аналітичних довідок, адмініструванні та наповненні інформаційних ресурсів установи, за дорученням начальника відділу взаємодія зі засобами масової інформації та іншими інформаційними майданчиками.

20 січня ДУ "НВМК" повідомив, що Петров звільнився за власним бажанням з посади провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій.

20 січня стало відомо, що Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо одного із українських блогерів за статтею про державну зраду. За даними джерел агентства "Інтерфакс-Україна" йдеться про блогера, політтехнолога та співведучого YouTube-каналу "Ісландія" Петрова.