Інтерфакс-Україна
Події
11:51 11.10.2025

Поліція розслідує обставини загибелі у Києві блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою


Поліція розслідує обставини загибелі у Києві блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою
Фото: поліція Києва

Поліція розслідує обставини загибелі в Оболонському районі Києва підприємця та блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою.

"Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто сьогодні зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя", - йдеться у повідомленні столичної поліції у телеграм.

Попередньо встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, йдеться про Костянтина Ганіча.

"Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення", - зазначено у повідомленні поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Наразі триває досудове розслідування, з’ясовується всі обставини події.

За інформацією джерел агентства, попередньо йдеться про самогубство, але це має підтвердити експертиза. Ймовірно, через фінансові труднощі чоловік пішов на такий крок.

