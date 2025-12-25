Інтерфакс-Україна
13:22 25.12.2025

Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

Фото: Pixabay

Сніг очікується в ніч на п’ятницю, 26 грудня, у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень про всій Україні, крім крайнього заходу, повідомляє Укргідтрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі в північних областях, вдень в Україні, крім Закарпатття, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті до 13° морозу. Вдень 0-5° морозу.

У Києві в п’ятницю вночі помірний, вдень невеликий сніг; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 26 грудня найвища температура була 10,4° тепла в 2015р., найнижча 22,4° морозу в 1890р.

В ніч на суботу, 27 грудня, по всій Україні, крім заходу, а вдень в західних та східних областях також випаде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві в суботу, 27 грудня, вночі невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

