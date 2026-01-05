Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

Помірний мокрий сніг та дощ очікується на півдні України в ніч на 6 січня, вдень у вівторок невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території в цей день сніг, мокрий сніг, у центральних, вдень і в північних та східних областях з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Одеській, вдень і в більшості центральних та північних областей туман. Температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер у вівторок переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у вівторок, 6 січня, вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 6 січня була зафіксована на позначці 9,8° тепла в 1988 р., а найнижча - вночі на позначці 30,8° морозу в 1935 р.

У середу, 7 січня, у західних областях України очікується сніг. Температура вночі та вдень 3-8° морозу.

У північних та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг (вночі місцями). Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території невеликі дощі. Температура впродовж доби 0-5° тепла, вдень в Криму 6-11° тепла.

У південних, центральних та північних областях місцями туман. В західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер у середу північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с.

У Києві 7 січня очікується невеликий мокрий сніг (вночі місцями). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.