Інтерфакс-Україна
Події
13:23 05.01.2026

Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

2 хв читати
Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

Помірний мокрий сніг та дощ очікується на півдні України в ніч на 6 січня, вдень у вівторок невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території в цей день сніг, мокрий сніг, у центральних, вдень і в північних та східних областях з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця. В Одеській, вдень і в більшості центральних та північних областей туман. Температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер у вівторок переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у вівторок, 6 січня, вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 6 січня була зафіксована на позначці 9,8° тепла в 1988 р., а найнижча - вночі на позначці 30,8° морозу в 1935 р.

У середу, 7 січня, у західних областях України очікується сніг. Температура вночі та вдень 3-8° морозу.

У північних та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг (вночі місцями). Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території невеликі дощі. Температура впродовж доби 0-5° тепла, вдень в Криму 6-11° тепла.

У південних, центральних та північних областях місцями туман. В західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер у середу північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с.

У Києві 7 січня очікується невеликий мокрий сніг (вночі місцями). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби 0-2° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 03.01.2026
На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

14:09 01.01.2026
У найближчі дні морози в Україні відступлять

У найближчі дні морози в Україні відступлять

12:38 30.12.2025
В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

В Україні на Новий рік буде сніжна та морозна погода

13:03 29.12.2025
Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

13:05 28.12.2025
Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

Початок останнього тижня в 2025 році буде сніжним, але не надто холодним, на дорогах ожеледиця

13:02 26.12.2025
В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

В Україні на вихідних очікується снігова та морозна погода

13:22 25.12.2025
Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

Справжня зима зі снігом та хуртовинами йде в Україну

12:42 22.12.2025
Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

Мокрий сніг очікується в Україні у вівторок, напередодні Різдва різко похолодає, без опадів

12:44 20.12.2025
В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

В Україні в неділю та понеділок – без істотних опадів, місцями туман

13:09 18.12.2025
В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

В Україні в наступні дві доби без опадів, місцями туман

ВАЖЛИВЕ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив з полковником СБУ Козаком потенціал Служби безпеки та захист України

"ArcelorMittal Кривий Ріг" виграв справу у митниці щодо нібито заниження вартості імпортованого вугілля

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

Малюк: Йду з посади голови СБУ, залишаюсь у системі спецслужби

Зміни за п'ятьма напрямами в політиці "Зроблено в Україні" набули чинності від початку року – Кисилевський

У Німеччині затримали екснардепа, підозрюваного у відмиванні коштів, - ДБР

Досвід українських спецпризначенців буде масштабовано – зустріч Зеленського з начальником ЦСО "А" СБУ Хмарою

До МЗС України буде запрошено тимчасового повіреного Чехії у звʼязку із заявами спікера чеського парламенту

Зеленський обговорив з Малюком кандидатури нового глави СБУ, запропонував йому іншу посаду в структурі спецслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА