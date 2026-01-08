Інтерфакс-Україна
Події
13:10 08.01.2026

Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

Невеликий сніг очікується у п’ятницю, 9 січня, у західних областях України, вночі помірний сніг, зниження температури вночі та вдень до 10-15°С морозу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на південному сході країни вночі очікується помірний, місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади. Температура вночі та вдень від 2°С морозу до 3°С тепла.

На решті території України очікується помірний, вночі у північній частині значний сніг. Зниження температури вночі та вдень до 4-9°С морозу.

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

В Києві 9 січня вночі та вранці значний, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Зниження температури вночі та вдень до 5-7°С морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 9 січня найвища температура вдень була 8,9°С в 2005р., найнижча вночі -29,2°С в 1940р.

У суботу, 10 січня, в північній частині України пройде невеликий сніг, на південному сході країни помірний мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та Вінницькій областях вночі 14-19°С морозу, вдень 10-15°С морозу. У північних та більшості центральних областей вночі 10-15°С морозу, вдень 7-12°С морозу. На решті території вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С морозу, на крайньому південному сході країни 0-3°С тепла.

В Києві 10 січня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°С морозу, вдень близько 10°С морозу.

