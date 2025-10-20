Інтерфакс-Україна
Події
18:32 20.10.2025

Поліція підтвердила версію самогубства Ганіча, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою

1 хв читати
Поліція підтвердила версію самогубства Ганіча, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Слідчі поліції Києва підтвердили версію самогубства 32-річного киянина у салоні його авто Lamborghini вранці 11 жовтня 2025 року в Оболонському районі, повідомила пресслужба поліції столиці.

"Поліцейські продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі. У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство", - йдеться у повідомленні поліції у понеділок у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, йдеться про Костянтина Ганіча.

За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Повідомляється, що відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.

Теги: #самогубство #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 18.10.2025
У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

11:57 14.10.2025
Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

Поліція та СБУ затримали на хабарі начальника РТЦК на Одещині

10:31 14.10.2025
Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

Українка в Польщі за допомогою ШІ організувала оформлення кредитів на українців на 4 млн грн

09:47 14.10.2025
Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію

Поліція Києва з'ясовує обставини інциденту з побиттям військового у візку, є версія про інсценовану провокацію

14:06 13.10.2025
До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

До нападу на представника релігійної громади у Києві причетні троє неповнолітніх – поліція Києва

16:50 12.10.2025
Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

Поліція затримала чоловіка, що вчинив стрілянину київському барі

13:38 12.10.2025
Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

Жінка загинула, ще один чоловік постраждав через ворожий удар по Харківщині – поліція

12:30 12.10.2025
Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

Поліція розслідує напад на членів іудейської громади у Києві

11:51 11.10.2025
Поліція розслідує обставини загибелі у Києві блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою

Поліція розслідує обставини загибелі у Києві блогера, діяльність якого була пов’язана з криптовалютою

12:43 07.10.2025
Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

Посадовця "Київмедспецтрансу" підозрюють у привласненні 1,9 млн грн, призначених для машин "швидкої"

ВАЖЛИВЕ

Каллас: Трамп, зустрічаючись із Путіним, "щиро хоче" покласти край війні, але без України та ЄС з цього нічого не вийде

Каллас призначила спецпредставника для координації протидії "тіньовому флоту" РФ

Зеленський за підсумками Ставки: готуємо повний спектр далекобійних відповідей на російський терор проти української інфраструктури

Зеленський спростував інформацію про присутність росіян на околицях Лиману

Зеленський: Путін оперує РФ як своєю власністю, а розпродажем України ніхто не займатиметься

ОСТАННЄ

У пункті пропуску "Краківець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи системи EES - Держприкордонслужба

Мінрозвитку ініціює виплати 50 тис. грн звільненим з неволі цивільним, які були позбавлені особистої свободи внаслідок війни

Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон у вівторок – ЗМІ

Рубіо провів телефонну розмову із Лавровим - Держдеп

Зеленський привітав розвідників Держприкордонслужби з професійним святом, відзначив нагородами

Зустріч "Коаліції охочих" відбудеться у Лондоні в п'ятницю за участі Зеленського - Макрон

Енергетичне перемирʼя з РФ малоймовірне, бо вона все одно не дотримається угоди - заступник начальника ГУР

Рубіо може зустрітися з Лавровим 23 жовтня – ЗМІ

ДБР затримало нацгвардійця, який у Кривому Розі смертельно травмував підлітка

Сибіга провів зустрічі з іспанським та грецьким колегами для обговорення подальшої підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА