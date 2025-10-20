Поліція підтвердила версію самогубства Ганіча, діяльність якого була пов'язана з криптовалютою

Слідчі поліції Києва підтвердили версію самогубства 32-річного киянина у салоні його авто Lamborghini вранці 11 жовтня 2025 року в Оболонському районі, повідомила пресслужба поліції столиці.

"Поліцейські продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі. У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство", - йдеться у повідомленні поліції у понеділок у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела, йдеться про Костянтина Ганіча.

За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Повідомляється, що відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство із додатковою відміткою "самогубство". Досудове розслідування триває.