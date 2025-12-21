Обмеження руху транспорту на Одещині у межах н.п. Маяки зняте – патрульна поліція

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки — зняті, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Рух відновлений", - написав він у телеграм у неділю.

Як повідомлялося, 18 грудня російські окупаційні війська вдарили по цивільному авто на мосту в Одеській області: загинула мати, троє дітей постраждали. Рух трасою Одеса-Рені тимчасово був зупинений в обох напрямках.

Державна прикордонна служба повідомила про обмеження руху до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою через ворожу авіаційну атаку. Молдовська сторона повідомила про тимчасове закриття ПП "Маяки-Удобне-Паланка" та "Старокозаче-Тудора".