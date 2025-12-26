США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив що США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження і заявляє, що готовий винести план президента США Дональда Трампа з припинення війни на всеукраїнський референдум, якщо РФ погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Як наголосив Зеленський під час телефонного інтерв'ю з Axios, опублікованого в п'ятницю, проведення такого плебісциту матиме значні політичні, логістичні та безпекові ускладнення. "Ось чому він вважає, що 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування "є мінімумом". Високопоставлений чиновник США заявив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню, якщо Зеленський оголосить референдум, але хочуть коротшого графіка", - пише видання.

В повідомленні зазначається, що американська сторона розглядає як важливий крок вперед те, що Зеленський готовий провести референдум і більше не виключає територіальних поступок.

При цьому президент України сказав, що він все ще хотів би домовитися про кращу позицію щодо території. Але якщо план вимагає "дуже складного" рішення з цього питання, він вважає, що найкращим шляхом буде винесення всього 20-пунктного плану на референдум.

Зеленський між тим наголосив, що якщо референдум відбудеться на тлі триваючих російських атак, це "погано закінчиться", і, незважаючи на всі розмови про гарантії безпеки та економічні вигоди, "люди побачать ракети". Президент також зазначив, що якщо люди не прийдуть голосувати через проблеми безпеки, результат референдуму може бути нелегітимним. "Краще взагалі не проводити референдум, ніж проводити референдум, на якому люди не матимуть можливості прийти та проголосувати", – наголосив він.

Зеленський також сказав, що йому поки що незрозуміло, чи готова РФ взагалі погодитися з планом Трампа. "У мене є деякі розвідувальні дані... але я зараз на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів", – сказав він.

Він сказав, що більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже визначені та кодифіковані у п'ять документів, хоча може бути додано ще один. Щодо ключового питання гарантій безпеки, Зеленський сказав: "Я думаю, що ми готові з цими документами", хоча є деякі "технічні речі" для подальшого обговорення". Один з них - це термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт, який можна поновити. "Я думаю, що нам потрібно більше 15 років", - сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це "великим успіхом", якщо Трамп погодиться на це під час їхньої зустрічі.

І США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до своїх законодавчих органів, сказав президент України.

Зеленський сказав, що метою запланованої зустрічі з Трампом в неділю є використання всього прогресу, досягнутого їхніми командами, для встановлення рамок для припинення війни. "Я думаю, що зараз ми на наступному рівні, і тому нам потрібно вести переговори з президентами… Ми хочемо завершити це якомога швидше. Ось чому я розраховую на цю зустріч", - сказав він.