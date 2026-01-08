Інтерфакс-Україна
00:28 08.01.2026

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру, вважає голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Паризька декларація та тристоронній британсько-франко-український документ, підписані 6 січня, залишаються деклараціями про наміри та не містять жодних юридично зобов’язуючих реальних гарантій безпеки. Попри те, що це є певним просуванням в усвідомленні та оформленні європейських механізмів стримування потенційних майбутніх атак Росії, Паризька декларація надто загальна, а її головний підсумок — домовленість і надалі домовлятися про гарантії", - сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народної депутатки, тристоронній документ є більш предметним і містить визначення навіть практичних механізмів військової допомоги, але також не дає відповіді на ключове питання: як саме гарантуватиметься стримування нової російської агресії.

"Але ключова проблема полягає в тому, що сьогодні немає жодного натяку на зацікавленість Росії у зупинці бойових дій чи в реальних домовленостях щодо тривалого й стійкого - не кажучи вже про справедливого - миру. Росія вдається лише до ескалації атак і намагається зламати Україну через гуманітарну катастрофу по всій державі у доповнення до воєнних дій на лінії фронту. За цих умов декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На думку голови комітету, Україна замість розмов про майбутні гарантії мала б зосередитися на максимальній внутрішній мобілізації всіх ресурсів та на роботі з партнерами щодо значного посилення військової, збройної, енергетичної та економічної підтримки України та щодо застосування реального, жорсткішого санкційного тиску на Росію.

"Без цього будь-які розмови про припинення вогню, навіть не про мир, залишатимуться ілюзією", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомлялося, результатом перемовин коаліції охочих 6 січня у столиці Франції стали Паризька декларація щодо гарантій безпеки України та Декларація про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі мирної угоди. Декларацію про наміри підписали президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

