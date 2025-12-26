Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про закупівлю 4,5 тис. одиниць резервного живлення для житлових будинків у столиці, також збільшено до 70 кількість пересувних котелень, підготовлено майже 300 генераторів різної потужності.

"Київ послідовно зміцнює свою енергостійкість. Щоб столиця могла функціонувати навіть у найскладніших умовах. Завдяки міським програмам співфінансування тисяча багатоповерхових будинків уже мають статус енергостійких. Ми закупили та залучили від партнерів резервні джерела живлення, підготували генератори та збільшили кількість пересувних котелень", - написав Кличко в Телеграм.

За його словами, 85% шкіл і дитсадків вже забезпечені резервним живленням. Також ним забезпечені більшість медзакладів та обʼєктів критичної інфраструктури.

Наразі місто реалізує проєкт будівництва семи міні-ТЕЦ, які посилять енергосистему столиці та зроблять її менш вразливою. Кошти виділяє місто, комунальне теплопідприємство та міжнародні партнери, зазначив Кличко.