Інтерфакс-Україна
Події
17:03 16.01.2026

Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

2 хв читати
Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

Онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера м.Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка із спільною пропозицією, починаючи з 17 січня, відновити роботу сервісів таксі у столиці у комендантську годину для забезпечення доїзду українців до Пунктів незламності, місць обігріву, йдеться у спільному листі, копія якого передана агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо закласти можливість існування зрозумілої процедури роботи сервісів під час комендантської години також на майбутнє, зменшуючи ризики "сірих" перевезень і посилюючи стійкість міської інфраструктури", – йдеться в документі.

Зазначається, що організовані спільно із міською владою оперативний аудит і оцінка потреб киян разом із наданою службами агрегованою інформацією допоможуть місту краще розуміти динаміку попиту та покриття та разом налаштувати рішення, що працюватимуть для людей.

У документі пропонується також забезпечити через сервіс доставки можливість закриття потреб з доставки їжі, медикаментів та інших речей, таким чином допомагаючи вразливим групам населення, волонтерським організаціям та гуманітарним ініціативам.

Окрім того, служби готові підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення, зокрема медичні потреби, догляд та інші невідкладні переміщення в межах міста.

Компанії наголосили, що готові долучитися до роботи негайно та забезпечити необхідні операційні ресурси.

"Наша мета — забезпечити, щоб перевезення залишалися прозорими, контрольованими та доступними у цей складний період", – зазначено у звернені.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.

Теги: #uber #кличко #uklon #комендантська_година #bolt #ткаченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:44 16.01.2026
Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

15:02 16.01.2026
Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

21:20 15.01.2026
Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

18:39 15.01.2026
Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

16:58 15.01.2026
В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

16:24 15.01.2026
Палатний про претензії центральної влади до Кличка

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

15:35 15.01.2026
Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

13:47 15.01.2026
Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

ВАЖЛИВЕ

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

Набув чинності закон про множинне громадянство

У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

В НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них фахівцем з комунікацій та інформтехнологій

UPG налагодило поставки дизпалива зі США з причин його відповідності українським погодним умовам

Король Чарльз III висловив надію, що Україна зможе досягти справедливого і тривалого миру

Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА