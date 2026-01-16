Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

Онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до мера м.Києва Віталія Кличка та начальника КМВА Тимура Ткаченка із спільною пропозицією, починаючи з 17 січня, відновити роботу сервісів таксі у столиці у комендантську годину для забезпечення доїзду українців до Пунктів незламності, місць обігріву, йдеться у спільному листі, копія якого передана агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми пропонуємо закласти можливість існування зрозумілої процедури роботи сервісів під час комендантської години також на майбутнє, зменшуючи ризики "сірих" перевезень і посилюючи стійкість міської інфраструктури", – йдеться в документі.

Зазначається, що організовані спільно із міською владою оперативний аудит і оцінка потреб киян разом із наданою службами агрегованою інформацією допоможуть місту краще розуміти динаміку попиту та покриття та разом налаштувати рішення, що працюватимуть для людей.

У документі пропонується також забезпечити через сервіс доставки можливість закриття потреб з доставки їжі, медикаментів та інших речей, таким чином допомагаючи вразливим групам населення, волонтерським організаціям та гуманітарним ініціативам.

Окрім того, служби готові підтримати критично важливі поїздки та вразливі категорії населення, зокрема медичні потреби, догляд та інші невідкладні переміщення в межах міста.

Компанії наголосили, що готові долучитися до роботи негайно та забезпечити необхідні операційні ресурси.

"Наша мета — забезпечити, щоб перевезення залишалися прозорими, контрольованими та доступними у цей складний період", – зазначено у звернені.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.