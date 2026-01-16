Інтерфакс-Україна
Події
16:54 16.01.2026

У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

1 хв читати
У Києві із 16 січня буде обмежено використання електроенергії на зовнішнє освітлення – не вмикатимуть архітектурно-декоративне освітлення та зменшать інтенсивність вуличного освітлення, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється у телеграм-каналі КМДА у п'ятницю, таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через ворожі атаки.

Зокрема: архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть; інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності; там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів. Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

"Просимо мешканців ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає уникнути перевантаження мереж і пришвидшити їх відновлення", - наголосили у пресслужбі.

Теги: #освітлення #кмда

